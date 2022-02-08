38 тысяч североказахстанцев вакцинировались во 2-ой городской поликлинике

18-летняя Камила Абраева первый компонент антигена получила в январе. Российский «Спутник V» перенесла без побочных эффектов. Сегодня девушка пришла за вторым уколом. Вакцинироваться необходимо, чтобы обезопасить себя и своих близких, считает Камила.

Камила Абраева, жительница г.Петропавловска:



— Омикрон очень заразный. Его не отличить ни от чего. Поэтому, решила перестраховаться. Самочувствие было нормальным. Только в один день была температура. Надеюсь, что всё будет хорошо. Потому что, знакомые говорят, что второй компонент вообще не чувствуется.



Антиковидный препарат — единственный способ в борьбе с коронавирусом. Любовь Пономарёва вакцинировалась обоими компонентами прошлой весной. Сейчас 69-летняя североказахстанка получает бустерную дозу. За ней она пришла вместе с сестрой.

Любовь Пономарёва, жительница г.Петропавловска:



— Первую вакцину получила где-то в апреле, а через 21 день — вторую. Сделала еще прививку от гриппа. Состояние простудное было. А потом всё прошло. Одна дочь вакцинировалась, а другая — нет, болеет.

Ревакцинацию Любовь Васильевна прошла на базе 2-ой городской поликлиники. Бустерную дозу здесь получили более 6-ти тысяч североказахстанцев, а это 35% от подлежащего иммунизации населения. По словам врача-эпидемиолога, количество доз антигена хватает. В наличии появился и российский «Спутник Лайт». В поликлинику поступило 550 доз.

Фарида Мухамеджанова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №2:



— В первую очередь, им прививаются и ревакцинируются люди, находящиеся в группе риска, то есть, пожилые с хроническими заболеваниями, которые могут дать обратную реакцию. А «Спутник Лайт» считается облегченной и двухдозной. Кроме того, у нас используются вакцины «QazVac», … «Verocell», «Sinopharm».

К поликлинике прикреплено более 80-ти тысяч жителей. Из них 48 тысяч подлежат вакцинации. 80% граждан прошли полный курс иммунизации.

Алишер Ашимов