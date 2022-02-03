В СК оказали более 5 млн государственных услуг

Спрос на онлайн-услуги растёт ежегодно. 2 года назад в СК оказали всего 83% госуслуг в электронном формате от общего числа. В 2021-м этот показатель составил 98%. Если быть точным, то североказахстанцам оказали более 5,5 миллионов услуг. Большую часть из них — онлайн. Хороших результатов услугодатели региона достигли благодаря совместной работе.

Азамат Байтимиров, руководитель управления цифровых технологий акимата СКО:

— В прошлом году была поставлена хорошая планка. В плане поднятия многих проблем по оказанию государственных услуг. Наше управление цифровых технологий как раз занимается мониторингом качества оказания госуслуг в местных исполнительных органах.



Особое внимание — результатам контрольных мероприятий. Например, в прошлом году представители госорганов провели более 30-ти таких мероприятий, в ходе которых зарегистрировали 230 фактов нарушений законодательства «О государственных услугах». Это на 430 — меньше, чем в 2020-м. Больше всего проблем возникло с процедурой оказания услуг.

Азамат Байтимиров, руководитель управления цифровых технологий акимата СКО:

— Мы видим статистику. Деятельность рабочей группы позволило снизить количество нарушений в прошлом году, по сравнению, с позапрошлым и тем, что было 5 лет назад. Если в позапрошлом году у нас таких нарушений было около 80-ти, то в 2021-м их чуть больше 20-ти. Также, есть нарушения по линии земельного отношения и строительства.

Рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы и деятельность местных исполнительных органов по достижению ключевых показателей оказания госуслуг. Согласно рейтингу, положительных результатов добились несколько районных акиматов. Среди них Есильский, Кызылжарский и Акжарский районы. Их показатель превысил 90%.

Махаббат Самрат, пресс-секретарь департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Проводимая работа нацелена на новый формат взаимодействия услугодателей и представителей общественности по улучшению качества жизни казахстанцев. В течение года данной рабочей группой будет рассмотрено качество оказания госуслуг в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, работоспособность информационных систем, доступность госуслуг на интернет-ресурсах услугодателей, деятельность служб внутреннего контроля, а также проводимая работа по совершенствованию процедур оказания госуслуг.

Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно. Главная их цель — выявление причин некачественного оказания государственных услуг.

Алишер Ашимов