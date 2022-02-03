В Петропавловске загорелась квартира в 5-этажном доме

В Петропавловске загорелась однокомнатная квартира 5-этажного жилого дома по улице Интернациональная,21. Инцидент произошел 3 февраля. Сообщение о возгорании на пульт «101» поступило в 7 часов 56 минут. На место ЧС незамедлительно выехали спасатели пожарных частей №2 и №3.

По прибытию огнеборцев из окон шёл сильный дым, а дверь закрыта. Вскрыв её, спасатели приступили к тушению пожара. Эвакуировали 23 человека, из них спасли 4-ых. Пожар ЧС-ники ликвидировали в 8 часов 24 минуты. Площадь возгорания составила 18 кв.м. Уничтожены бытовая техника, мебель и личные вещи. Наблюдается сильное закопчение. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Алишер Ашимов