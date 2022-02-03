В Петропавловске задержали мошенника, который оформлял кредит на студентов

Стражи пордяка задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Находя жертв по цепочке знакомств, злоумышленник предлагал им за денежное вознаграждение оформить товарный кредит на покупку мобильного телефона, обещая погасить его благодаря «связям в банке». Горожане отдавали ему приобретённые телефоны, получали обещанные 10 тысяч тенге, а через некоторое время узнавали, что кредит по-прежнему числится на них. После ряда обращений в полицию оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний горожанин.

В настоящее время общая сумма ущерба близка к 2 миллионам тенге. Ведётся работа по уточнению круга потерпевших. Практически все они — студенты, люди одной возрастной категории с подозреваемым. Жертвы предоставляли свои личные данные для оформления кредита. Теперь молодым людям, поверившим в возможность списания долга «по знакомству», придётся выплачивать заем.

Жангельды Апенов, старший оперуполномоченный УП г.Петропавловска:

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 ч.2, ч.3 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Подозреваемый в настоящее время водворен под стражу. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.



В ноябре 2021-го другой молодой горожанин уже использовал аналогичную криминальную схему. Он также был задержан. В связи с этим полицейские еще раз напоминают: будьте бдительными, не соглашайтесь на сомнительные предложения и никогда никому не предоставляйте свои конфиденциальные данные.

Алишер Ашимов