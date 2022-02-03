С начала года в СКО зарегистрировано 2687 нарушений ПДД

Криминал

23:39 3 Февраля 2022

С начала января на дорогах области выявлено 2687 нарушений правил дорожного движения. 346 водителей превысили скорость, 277 человек не использовали ремень безопасности.

За управление транспортным средством в алкогольном или наркотическом опьянении оштрафован 51 автовладелец. 120 — разговаривали по телефону при вождении, 215 пешеходов нарушили ПДД, переходя дорогу в неустановленном месте. Более того полицейские области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 20 — получили ранения. В связи с этим начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов призвал всех участников дорожного движения быть особо бдительными и строго соблюдать правила. Сотрудники батальона патрульной полиции продолжают работать в рамках ОПМ «Правопорядок».

Алишер Ашимов

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