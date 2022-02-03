Какие изменения в сфере образования ожидают североказахсанцев в 2022 году

2022 год объявлен годом детей. На развитии молодого поколения и сосредоточат все силы педагоги, говорили на заседании. И обратили внимание на проблему. В частности, в областном центре существует дефицит ученических мест. Решают задачу посредством строительства новых учебных заведений. За 2 года открыли 3 школы, что позволило разгрузить образовательные заведения города. В планах построить ещё одну — на 1200 мест в мкрн Копай.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования по СКО:



— На 12,5% по сравнению с 2020 годом увеличился объем сферы финансирования. И в прошлом году он составил 99 млрд тенге, это 28% бюджета области. Это позволило провести ремонт 52 объектах на сумму более 4-х млрд тенге. За три года было отремонтировано 64% школ. В 2021 году мы планируем отремонтировать еще 21 объект, на эти цели выделено около 2-х млрд. тенге.



Обновляют не только инфраструктуру, но и саму систему образования. Так, в 1 классе введена «цифровая грамотность». А старшеклассникам для всестороннего развития предложили основы экологии, бизнеса, медиаграмотности. Изменены и правила приема детей в школы, а также оценки знаний и аттестации.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования по СКО:



— Мы продолжаем работать над увеличением охвата дошкольного образования детей 2-х летнего возраста. С этой целью мы открыли в прошлом году 600 мест. Таким образом охват детей от года до 6 составил 8,1%. В этом году нам необходимо открыть еще 600 мест. К 2025 году охват детей дошкольным образованием составит 97%».

Особое внимание техническим специальностям. Увеличили количество грантов с 40% до 60%. В рамках проекта «Жас маман» за два года модернизировали материальную базу 9 колледжей на сумму 2,5 млрд тенге. Дополнительно из местного бюджета выделили 11,6 млн тенге на 50 грантов по 5 наиболее востребованным для нашего региона специальностям. Изменения в процессе обучения произошли и в Kozybayev University.

Рената Апергенова, член правления по академическим вопросам Kozybayev University:



— В первую очередь, хотелось бы отметить внедрение дуального обучения по техническим специальностям. Сейчас такое обучение проходят порядка 2,5 тысяч студентов. 03:21 Что касается партнерства с университетом Аризоны. Данный университет входит в топ-100 мировых рейтингов, топ-40 сильнейших университетов США. 05:10 На начало 2022-23 уч.г планируется запустить около 10-ти образовательных программ. 05:35 В рамках двудипломных программ студенты проходят обучение в Kozybayev University, на последнем курсе обучение пройдет в Аризоне. Так за 4 года наши студенты смогут получить два диплома».



Заместитель акима области Гани Ныгыметов поднял вопрос и о педагогических кадрах. Эта профессия с каждым годом становится более привлекательной. Ежегодно заработная плата учителей повышается на 25%. За 2 года в области прибавилось на 1272 педагога, из них 416 — молодые специалисты.

Гани Ныгыметов — заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— Идет постепенное устаревание педагогических кадров. Это проблема, которая нас постигнет. Поэтому надо готовить смену. Об этом нужно всерьез задуматься уже сейчас. Поэтому поручаю управлению образования продумать подготовку молодых кадров и привлечению их в наш регион.

В завершение Гани Ныгыметов поручил руководству колледжей активно сотрудничать с представителями бизнеса. Это поможет снизить безработицу среди молодежи и решить проблему дефицита кадров на предприятиях. А также повысить качество обучения.

Диана Салихова