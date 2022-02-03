ЧС-ники проводят противопожарные рейды по частному жилому сектору Петропавловска

ДЧС

23:17 3 Февраля 2022

Галина Бесфатер в Рабочий посёлок переехала недавно. О правилах пожарной безопасности женщина хорошо знает и старается их соблюдать.

Галина Бесфатер, жительница г.Петропавловска:

— Затопила печку, не ухожу. Всё время дома. На печке нет ничего. Ни дров, ни угля, ничего.

Профилактические рейды спасатели проводят еженедельно. Большинство пожаров происходят именно в частном жилом секторе, говорят огнеборцы. Основные причины — отсутствие притопочного листа; печи, находящиеся в непригодном состоянии или зола, которую хозяева должны выносить в установленное место. Однако, последнее правило они зачастую не соблюдают.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— 2 февраля 2022 года по адресу: ул. Караванная,17 на территории частного жилого дома произошёл пожар в хозпостройке из-за неправильного складирования золы и шлака. То есть, жители дома складировали её рядом с постройкой, которая вызвала тление данной конструкции этой углярки и с дальнейшим воспламенением.

Всего с начала года в области произошло 12 пожаров. Из них 5 из-за неправильного выноса золы.

Алишер Ашимов

Читайте также

ЧС-ники: участились случаи гибели от угарного газа
Огнеборцы спасли 6 и эвакуировали 20 человек при ликвидации пожара в многоэтажном доме
11 пожаров зафиксировали в СКО за праздничные выходные
В Петропавловске загорелась квартира в 5-этажном доме
ЧС-ники СКО спасли заблудившегося в метель сельчанина
Жилой дом сгорел в Рабочем поселке