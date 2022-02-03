Более 315 млрд тенге достиг объем промышленности СКО

Перед обсуждением серьезных вопросов участникам заседания предложили ознакомиться с выставкой, которую организовали в фойе акимата. Здесь можно увидеть продукцию региона и пообщаться с местными производителями. такими, как Куляш Татаева, она презентовала здесь обувь. В 2018 году бизнес-леди вместе с супругом взяла кредит через фонд «ДАМУ». Приобрела необходимое оборудование. Конечно, семейный бизнес не сразу пошел в гору, говорит предпринимательница. Сейчас минипроизводство, начинавшее с 4-х швей, превратилось в единый механизм. Количество рабочих мест увеличилось в четыре раза.

Куляш Татаева, предпринимательница:



— «Мы работали на рынке в розничной торговле. Ввозили такую же обувь из России и спецодежду. В 2018 году услышали, что идет господдержка малому бизнесу. Решили, почему бы нам не открыться. В 2021-ом еще взяли кредит по программе «Өндіріс» под 6% годовых в 25 млн тенге. Потому как все подорожало: сырье и материалы».



Закупают сырье в Казахстане и реализуют по всей стране. Спрос есть, говорит бизнесвумен.

Куляш Татаева, предпринимательница:



— Реализаторы у нас имеются на алматинском рынке, на столичном, а также в Кокшетау, Костанае, Павлодаре и, конечно же, Петропавловске.

МСБ — двигатель экономики. В нем заняты более 105 тысяч человек, то есть каждый третий трудоспособный житель области. За последние 5 лет в регионе вдвое выросло производство продукции. Однако, этого пока мало, говорит Кумар Аксакалов. Нужно увеличивать количество мелких предприятий. Особенно в районах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстнаской области:



— По итогам 2020 года мы добились увеличения доли МСБ в ВРП до 31,5%. Это неплохо, но нужно увеличивать эту цифру. Соответствующие у нас есть. Несмотря на оказываемую господдержку, в отдельных районах ведется слабая работа. Например, есть программа «Экономика простых вещей», но в прошлом году этим инструментом не воспользовались в Есильском, Жамбылском, Тимирязевском, Шал акына и Уалихановском районах.



А не воспользовались господдержкой сельчане, потому как работа по разъяснению идет слабая. Далеко не каждый знает о программах субсидирования бизнеса со стороны государства. Наблюдается и безынициативность как местных исполнительных органов, так и самих предпринимателей, подчеркнул аким области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстнаской области:



— Надо разъяснять, показывать, что можно сделать. Нужно, чтобы в акимате района царила атмосфера творчества. Чтобы приходили предприниматели и аким района обсуждал, что можно сделать. У нас же еще поле непаханое. Меры государственной поддержки существенные. А мы сидим.



Неплохих успехов добились в промышленности. За 12 месяцев 2021-го заводы региона выпустили более 850 вагонов-платформ, 140 вагонов-термосов и рефрижераторов. Непосредственный лидер в производстве — вышедший недавно на североказахстанский рынок «Кулинфинити». Также за прошедший год произвели более 10 тысяч куб. метров фанеры, 220 тысяч биг-бэгов, более 6,5 тысяч штук изделий для нефтегазовой отрасли. Что доказывает, СК — не только аграрный регион. Положительная динамика наблюдается и в привлечении инвестиций. За 5 лет их доля составила 1,3 трлн тенге. В общем объеме преобладают частные инвестиции.

Даурен Жандарбек, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— Сейчас нами проводится работа по сопровождению инвестиционных проектов. Остановлюсь на более крупных из них. Летом прошлого года завершено строительство фабрики экстракции завода «Тайынша-май». Что позволило нам нарастить мощность завода до 80 тыс. тонн масла в год. С увеличением экстракции мала на 15%. Объем инвестиций составил 2,1 млрд тенге. Вся продукция экспортируется в Китай.



Реализовали в Тайыншинском районе еще один успешный проект — комбикормовый завод. Его мощность — 100 тысяч тонн в год. Рабочие места получили 70 человек. Вложили в строительство 1 млрд тенге инвестиций. Чего нельзя сказать о Кызылжарском районе. Исполнительные органы тратят много времени на документацию и на поиск подходящего места для производства, тем самым упускают крупных инвесторов, — отметил Кумар Аксакалов. Эти процедуры затормозили строительство завода на целый год компанией «Ростельмаш». Затронули на заседании и вопрос реанимирования старых проектов. Их передадут в новые руки и преобразуют. Так, фабрику по выращиванию шампиньонов реконструируют под теплицу.

Даурен Жандарбек, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

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Применены корейские технологии. Будет двухъярусная посадка. На данный момент инвестором ведется реконструкция здания. Заказано оборудование. Будет вложено 3,4 млрд тенге. Мощность теплицы составит 2,2 тыс тонн продукции в год. Еще одна теплица находится на этапе строительства. Ее реализует наш местный инвестор ТОО «Радуга».

Рассказали на коллегии и о мерах по сдерживанию цен. Так, в прошлом году благодаря стабфонду социально-значимые продукты были доступны каждому. В этом году профинансируют стабилизационный в 2,3 раза больше.

Даурен Жандарбек, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— Тем самым увеличен закуп продукции с 6,5 тыс тонн до 10 тыч тонн. В текущем году мы планируем дополнительно выделить 1,5 млрд тенге. Тем самым увеличить стабфонд до 3,4 млрд тенге. И объема продукции до 15 тонн.



Немаловажно направление — туризм. За последние годы наблюдается заметный рост спроса на отечественные базы отдыха. Поэтому в этом году в Имантау-Шалкарской зоне установят 5 вышек связи. Рассмотрели и вопрос развития инфраструктуры.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области



— До «Солненого-ВИП» в прошлом году закончили новую асфальтированную дорогу. Очень много дорог предусмотрено вокруг озера. Но, здесь очень важно не нарушать экологию, чтобы не перегрузить уникальную жемчужину СКО.



В целом, в этом году ожидается довести объем производства до 365 млрд тенге. Запустить новые предприятия и увеличить долю поддержки МСБ.

Гюзель Закария