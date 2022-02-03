385 млн человек заразились COVID-19 с начала пандемии. Почти 20% инфицированных — жители Соединённых штатов. Недалеко от них в списке антилидеров числится соседняя Россия. Там за два года коронавирус подтвердился у 11-ти млн человек. Больше миллиона ковид-инфицированных зарегистрировали в Казахстане.

В сутки же в стране вирус выявляют более чем у 16-ти тысяч человек. Ситуация обостряется в Нур-Султане. За прошедшие 24 часа здесь выявили свыше 6-ти тысяч зараженных. Небольшой прирост наблюдается и в Алматы. Количество инфицированных составило 2368 человек. По состоянию на 2 февраля в СК выявили 547 случаев заболеваемости. У большинства из них болезнь протекает с симптомами. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания. Первый компонент антиковидной вакцины получили свыше 9-ти млн казахстанцев, второй — 8,7 млн. В разрезе регионов по вакцинации СК занимает 11 место. Первым компонентом вакцины привились около 300 тысяч североказахстанцев. Полный курс прошли 274 тысячи жителей.

Жанель Бисенбаева