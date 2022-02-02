ЧС-ники СКО спасли заблудившегося в метель сельчанина

ЧС-ники спасли заблудившегося в метель 50-летнего сельчанина. 31 января в 22:37 пострадавший позвонил на пульт спасателей. Он сообщил, что шел по грунтовoй дороге из села Аксуат в село Есиль Тимирязевского района, но из-за начавшейся метели сбился с пути, и самостоятельно добраться домой не может. ЧС-ники незамедлительно бросили силы на помощь. Поискoвые работы осложнялись плохой видимостью — ночь, метель. Помогло то, что житель района недалеко ушел от дороги, и метель не успела замести его следы.

К тому же, заблудившийся держал постоянную связь по телефону и указывал примерные ориентиры. Нашли мужчину спустя 3 часа в 8-ми километрах от села Аксуат. Его доставили к изрядно переволновавшимся родственникам. Теперь, признается сельчанин, 1 февраля стал вторым днем рождения. Благодарит спасателей за оперативность. Всего в зимний период в ходе проведения поисково-спасательных работ в области спасли 4 человека.

Гюзель Закария