Статус «НЕ ЗАСТРАХОВАН»: какая медицинская помощь полагается?

Здравоохранение

22:57 1 Февраля 2022

Фонд социального медицинского страхования — единый закупщик медицинской помощи. Именно он производит оплату за оказанные мед.услуги населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюджетных средств РК. Поэтому он предоставляется всем гражданам РК бесплатно: кандасам, беженцам, иностранцам, постоянно проживающим на территории РК с видом на жительство. Также иностранцам и лицам без гражданства, которые проживают на территории РК с видом на жительство.

Временно пребывающие в стране лица имеют право на получение бесплатной мед. помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Что входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, на который могут расчитывать незастрахованные граждане?

— Услуги скорой медицинской помощи. В том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях;

— Услуги первичной медико-санитарной помощи;

— Специализированная медицинская помощь в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях;

— Медицинская реабилитация;

— Направление казахстанцев на лечение за рубеж или привлечение иностранных специалистов;

— Паллиативная медицинская помощь;

— Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями и т.п.;

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Бывает так, что часто обращаются люди к нам фонд с тем, что обратились в поликлинику и там им отказали в бесплатной медицинской помощи в гарантированном объеме и требуют статус страхования. Это неправильно. В таких случаях необходимо им обратиться в удобные каналы обратной связи фонда медицинского страхования.

Это официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Диана Салихова

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