Статус «НЕ ЗАСТРАХОВАН»: какая медицинская помощь полагается?

Фонд социального медицинского страхования — единый закупщик медицинской помощи. Именно он производит оплату за оказанные мед.услуги населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:



— Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оплачивается из бюджетных средств РК. Поэтому он предоставляется всем гражданам РК бесплатно: кандасам, беженцам, иностранцам, постоянно проживающим на территории РК с видом на жительство. Также иностранцам и лицам без гражданства, которые проживают на территории РК с видом на жительство.



Временно пребывающие в стране лица имеют право на получение бесплатной мед. помощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.



Что входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, на который могут расчитывать незастрахованные граждане?



— Услуги скорой медицинской помощи. В том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях;



— Услуги первичной медико-санитарной помощи;



— Специализированная медицинская помощь в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях;



— Медицинская реабилитация;



— Направление казахстанцев на лечение за рубеж или привлечение иностранных специалистов;



— Паллиативная медицинская помощь;



— Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями и т.п.;

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:



— Бывает так, что часто обращаются люди к нам фонд с тем, что обратились в поликлинику и там им отказали в бесплатной медицинской помощи в гарантированном объеме и требуют статус страхования. Это неправильно. В таких случаях необходимо им обратиться в удобные каналы обратной связи фонда медицинского страхования.

Это официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Диана Салихова