Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что не будет Президентом больше двух сроков

Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается находиться на президентском посту более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет. Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Хабар 24».

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его миссия как Президента — достичь положительных результатов трансформации всего общества, всей политической системы и экономики. Заявил он в интервью, что серьезно думает о реформировании парламентской системы в республике.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно, партийной системы. Поскольку, как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии «Нур Отан», я считаю, что должен стоять выше всех общественных, партийных и политических структур. Служить неким магнитом для того, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиции, которые были бы продиктованы интересами нашего государства.

Жанель Бисенбаева