Курсы для педагогов проходят в «Өрлеу»

Образование

22:36 1 Февраля 2022

Обучение проходит в формате активного диалога. Участники общаются, обсуждают тему и готовят презентации. Потом выполняют практические задания.

Курсы помогают педагогам анализировать свою работу на примере своих коллег, делиться опытом, разрешать трудные ситуации в учебной практике. А также узнать, как выстраивать модель обучения и вводить инновации системы образования.

Ольга Медведева, старший преподаватель института повышения квалификации АО «НЦПК Өрлеу»:

-В настоящее время курсовую подготовку проходят 26 учителей русского языка и литературы по обновленной программе. Подчеркну, все программы курсов разработаны внутри системы «Өрлеу» и существенно обновлены с учетом мониторинга запросов трудности педагогов.

Посетить курсы может любой педагог, желающий повысить профессиональную квалификацию. Всего с начала года прошли обучение 258 человек.

Ольга Медведева, старший преподаватель института повышения квалификации АО «НЦПК Өрлеу»:

-Есть недельные курсы, есть двухнедельные курсы. И, если мы говорим о курсах в рамках обновления содержания образования, то они длятся месяц. Посткурсовой период длится от окончания курсов до начала следующих.

Востребованы и 3-х дневные семинары. Такие курсы прошли 201 педагог, это 8 групп. По окончанию обучения каждый участник получает сертификат о прохождении курсов.

Диана Салихова

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