Курсы для педагогов проходят в «Өрлеу»

Обучение проходит в формате активного диалога. Участники общаются, обсуждают тему и готовят презентации. Потом выполняют практические задания.

Курсы помогают педагогам анализировать свою работу на примере своих коллег, делиться опытом, разрешать трудные ситуации в учебной практике. А также узнать, как выстраивать модель обучения и вводить инновации системы образования.



Ольга Медведева, старший преподаватель института повышения квалификации АО «НЦПК Өрлеу»:



-В настоящее время курсовую подготовку проходят 26 учителей русского языка и литературы по обновленной программе. Подчеркну, все программы курсов разработаны внутри системы «Өрлеу» и существенно обновлены с учетом мониторинга запросов трудности педагогов.

Посетить курсы может любой педагог, желающий повысить профессиональную квалификацию. Всего с начала года прошли обучение 258 человек.



Ольга Медведева, старший преподаватель института повышения квалификации АО «НЦПК Өрлеу»:



-Есть недельные курсы, есть двухнедельные курсы. И, если мы говорим о курсах в рамках обновления содержания образования, то они длятся месяц. Посткурсовой период длится от окончания курсов до начала следующих.



Востребованы и 3-х дневные семинары. Такие курсы прошли 201 педагог, это 8 групп. По окончанию обучения каждый участник получает сертификат о прохождении курсов.

Диана Салихова