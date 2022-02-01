Итоги 2021-го года подвели в управлении физической культуры и спорта

Особое внимание — развитию массового спорта. В СК им занимаются 34,5% населения. Большую работу проделало управление физической культуры и спорта. Ежегодно обновляют в регионе материально-техническую базу спортивных сооружений, возводят физкультурно-оздоровительные комплексы. Всего в области функционирует свыше 2900 объектов.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— За 2021-ый год их число увеличилось на 42 единицы. Построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса в городах Сергеевке, Тайынше и Петропавловске. Возвели 4 хоккейных корта в районах Магжана Жумабаева, Мамлютском, Тимирязевском и им. Габита Мусрепова, 21 мини-футбольное поле, 4 стрит воркаут площадки, 6 баскетбольных и волейбольных площадок.

В рамках государственно-частного партнёрства в областном центре планируют построить Дворец спорта на три тысячи мест. Он расположится на пересечении улиц Пушкина-Крепостная-Жумабаева-Чкалова. ПСД уже имеется. Вместе с тем вкладываются в области и в капитальные ремонты. На эти цели из областного бюджета выделили более 40 миллионов тенге. В планах реконструкция стадиона «Карасай» и замена искусственного поля стадиона «Жастар».

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:



— В СК ежегодно увеличивается финансирование в отрасли спорта. На сегодня оно составляет более 7,6 млрд тенге. В последние 4 года финансирование увеличилось на 2,5 млрд тенге. В регионе функционирует 27 юношеско-спортивных школ,… 9 спортивных клубов, 11 детско-юношеских клубов физической подготовки, 25 дворовых клубов, где занимаются более 21 тысячи спортсменов. В целях централизации на баланс управления перешли 15 спортивных детско-юношеских школ. 13 из них — районные и две — городские. В данных школах … открываются новые отделения и учебные группы по видам спорта.

Проявляют свою активность североказахстанцы на соревнованиях, где занимают призовые места. За прошлый год в копилке нашей области их более полутора тысяч. Ребятам дается уникальная возможность представить не только свой регион, но и свою страну на республиканской и международной аренах.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта:



— В сезоне 2020-2021 годов баскетбольный клуб «Барс» стал чемпионом высшей лиги. Волейбольные клубы «Куаныш» и «Есиль» завоевали бронзовые медали национального чемпионата. В текущем году женский клуб «Куаныш» впервые в истории завоевал бронзовую медаль на Кубке РК. Также, хочется отметить футбольный клуб «Кызылжар», который за 20 лет закончил сезон на 4-м месте, что дало право на участие в Лиге конференции в предстоящем сезоне.

Напомним, в феврале текущего года в Китае стартуют зимние Олимпийские игры. От нашей области в них примет участие конькобежец Иван Аржаников. Он будет бежать дистанции 500 и 100 метров. Что касается параолипийских игр, то честь республики будут защищать трое местных спортсменов. Они примут участие в паралыжных гонках и биатлоне. Заместитель акима области Гани Ныгыметов поздравил наших спортсменов и пожелал им удачи.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Североказахстанцы достойно представлены на этих играх. Хотим пожелать им больших успехов. Вся страна наблюдает, смотрит и ждёт этих побед. Нашей спортивной общественности, я бы хотел, пожелать успехов. Как я уже говорил, планы у нас большие в области спорта. Есть у вас конкретные задачи по направлениями и видам спорта. Желаю, чтобы все эти задачи были реализованы.

Работы предстоит очень много, подытожил Гани Ныгыметов. Планируют в этом году провести спартакиады «Акбидай» и «Север». Об их подготовке в ходе коллегии отчитались руководители районных отделов управления.

Алишер Ашимов