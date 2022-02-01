Чем опасна оказанная помощь незаконным мигрантам?

Криминал

22:38 1 Февраля 2022

Незаконная миграция, перепас скота и охото-промысловая деятельность. Это основные предпосылки нарушений границ СК со стороны её жителей. За ними стоят уголовная, а также административная ответственности.

Регистрируют полицейские и факты пособничества жителями приграничных районов нарушителям, так называемым «нелегальным мигрантам». Помогают они им с предоставлением временного жилья и транспортировки. Нередко граждане консультируют их по поводу маршрутов и дорог ведущих в сторону границы Казахстана. Необходимо отметить, что за указанную противоправную деятельность предусматривается уголовная ответственность. Грозит таким «отзывчивым» гражданам от штрафа в размере 6-ти млн тенге до лишения свободы сроком на 2 года.

Жанель Бисенбаева

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