Чем опасна оказанная помощь незаконным мигрантам?

Незаконная миграция, перепас скота и охото-промысловая деятельность. Это основные предпосылки нарушений границ СК со стороны её жителей. За ними стоят уголовная, а также административная ответственности.

Регистрируют полицейские и факты пособничества жителями приграничных районов нарушителям, так называемым «нелегальным мигрантам». Помогают они им с предоставлением временного жилья и транспортировки. Нередко граждане консультируют их по поводу маршрутов и дорог ведущих в сторону границы Казахстана. Необходимо отметить, что за указанную противоправную деятельность предусматривается уголовная ответственность. Грозит таким «отзывчивым» гражданам от штрафа в размере 6-ти млн тенге до лишения свободы сроком на 2 года.

Жанель Бисенбаева