9 человек из 10-ти имеют проблемы со зрением

Жанель Бисенбаева, корресподент:



— Листая ленту социальных сетей, мы не замечаем, как «пролетает» время. Просидеть, держа смартфон в руках, можно пять, а то и больше часов. В числе заядлых пользователей гаджетов сегодня не только молодёжь. Без такого аппарата не пройдёт день и малышей, что уж говорить о взрослых. Кроме драгоценного времени вид досУга «убивает» и здоровье. В первую очередь, страдают глаза.



Раз в два года пройти профилактический осмотр у окулиста рекомендуют и тем, у кого нет проблем со зрением. Пользователям очков и контактных линз «навещать» врачей лучше ежегодно. Так, в 2021-ом в офтальмологический центр Петропавловка обратились около 9-ти тысяч североказахстанцев. Лечение многих из них не обошлось без хирургических вмешательств. В прошлом году специалисты сделали больше 1,2 тысячи операций по удалению катаракты и еще 160-ти глаукомы. Кроме роста таких коварных заболеваний, врачи регистрируют и их «омоложение».



Наталья Аношина, главный внештатный врач-офтальмолог СКО:



— Как правило, это заболевание лиц старшего возраста, но, к сожалению, учитывая условия современного мира, эти заболевания тоже молодеют. Сейчас болеют люди 60-ти лет. Хотя раньше люди были старше 70-ти лет.

Операции на глаза сегодня переносят и молодые люди. В основном для восстановления зрения они прибегают к лазерной коррекции. Современная и эффективная, но довольно дорогостоящая процедура. Сделать её в скором времени планирует и Динара Жетеева. Ухудшаться зрение у 24-летней горожанки начало еще в студенческие годы. В то время, Динара практически не отходила от компьютера и смартфона. С гаджетами связана и нынешняя работа девушки.



Динара Жетеева, жительница г. Петропавловска:



— У меня минус 3 зрение. Планирую делать в г. Нур-Султане в частной клинике. Там делали мои друзья, знакомые. На эту операцию я коплю деньги. Планирую сделать её осенью этого года. Хочу сказать, чтобы молодёжь меньше проводила времени за смартфоном, старались носить защитные очки. Надоедает носить линзы, когда их снимаешь, не видишь людей.



С такими же неудобствами ежедневно сталкивается Вячеслав Чинишлов. О том, что зрение ухудшилось, он понял, как только перестал видеть написанное на доске с первой парты. Тогда Славе и пришлось впервые пройти осмотр у офтальмолога, а следом и приобрести очки. В 2020 году зрение стало максимально ослобевать. Дали о себе знать последствия дистанционного обучения, говорит студент. Кроме онлайн-занятий, напротив монитора, еще несколько часов приходилось находиться по работе. Так у Славы острота зрения с минус 1-ого диоптрия ухудшилась до минус 6-ти. Решить проблему Вячеслав планирует лазерной операцией.

Вячеслав Чинишлов, житель г. Петропавловска



— Ориентировочно хотел сделать в прошлом году. В силу определённых обстоятельств, да и средств не хватило, решил сделать в этом году. 01.01 Люди сразу же, буквально, за один день делают операцию. У меня друг сделал операцию, у него до сих пор отличное зрение. И он доволен.

Врачи уверены, не довести до операций, и в целом ухудшения зрения поможет профилактика. Подразумевает она несколько простых правил.

Наталья Аношина, главный внештатный врач-офтальмолог СКО:



— Чтобы предотвратить заболевание любого органа необходимо вести здоровый образ жизни. Употреблять достаточное количество витаминов, гулять на свежем воздухе, поменьше общаться в социальных сетях, уделять внимание смартфонам. Ограничить использование телефонов в ночное время.

Негативно влияют на глаза синий свет монитора, его яркость, размер и расстояние до экрана. Следуя правилам пользования гаджетов, риск допустить ухудшение зрения, уменьшается в разы. Интересный факт: сегодня 9 человек из 10-ти имеют дефекты зрения.

Жанель Бисенбаева