250 тыс казахстанцев заразились КВИ с начала года

Здравоохранение

22:57 1 Февраля 2022

250 тысяч казахстанцев заразились КВИ с начала года. Об этом сообщили в Минздраве. Среднесуточная заболеваемость в Казахстане составляет 8 тысяч случаев, сообщила министр. На сегодня 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и г.Шымкент перешли в «желтую», в «зеленой» зоне только Туркестанская область. Также Ажар Гиният отметила, за последнюю неделю в 1,3 раза возросло количество заболевших среди школьников. В нашей же области как ковид положительные числятся более двух тысяч человек.

Алишер Ашимов

Читайте также

«Синим» вход запрещен: новые ограничения от санэпидконтроля СК
СКО на границе «зеленой» и «желтой» зон по распространению covid-19
59 североказахстанцев выздоровели от covid-19 за сутки
В СКО родился первый новорождённый по президентской программе «Аңсаған сәби»
Около 500 североказахстанских детей находятся под наблюдением врачей как КВИ положительные
46 тысяч североказахстанцев прошли ревакцинацию
В каких условиях хранятся вакцины против covid-19
Новая лаборатория в ОПЦ позволяет беременным бесплатно определить наличие генетических патологий у плода
В городской поликлинике № 2 действуют 3 прививочных пункта
Почти 90% жителей Жамбылского района прошли полный курс вакцинации
На 21 % снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в стране
Почти 4 млрд человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в мире