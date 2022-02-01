250 тыс казахстанцев заразились КВИ с начала года

250 тысяч казахстанцев заразились КВИ с начала года. Об этом сообщили в Минздраве. Среднесуточная заболеваемость в Казахстане составляет 8 тысяч случаев, сообщила министр. На сегодня 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и г.Шымкент перешли в «желтую», в «зеленой» зоне только Туркестанская область. Также Ажар Гиният отметила, за последнюю неделю в 1,3 раза возросло количество заболевших среди школьников. В нашей же области как ковид положительные числятся более двух тысяч человек.

Алишер Ашимов