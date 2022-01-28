5 человек погибли в ДТП с начала года

Меньше чем за месяц на дорогах области произошло 9 ДТП, которые забрали жизни пяти человек, 12 травмированы. Зимой риск автоаварий резко возрастает, отмечают полицейские. Поэтому их работа в зимний период усиливается. В «часы пик» организовываются дежурства дорожного патруля, проводятся различные оперативно-профилактические мероприятия. Также полицейские просят водителей соблюдать дистанцию при движении, помнить о тормозном пути. Дорога не прощает даже мелких ошибок. К слову, за весь прошлый год зарегистрировано 312 автоаварий, 40 человек погибли, 419 получили ранения.

Григорий Тыш, заместитель руководителя управления местной полицейской службы ДП СКО:



— В период неблагоприятных погодных условий сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Для ужесточения транспортной дисциплины среди водителей, а также недопущения ДТП с участием животных на аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения, установлены макеты патрульных автомашин и животных. Уважаемые жители и гости нашей области! Убедительная просьба: при поступлении сообщений о штормовом предупреждении не покидать населенные пункты, заранее корректировать свой маршрут движения и неукоснительно соблюдать ПДД.

Диана Салихова