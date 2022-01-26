Заседание совета по защите прав предпринимателей в ПП СКО

Два года назад в одну из строительных компаний от отдела ЖКХ — ТОО «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения» поступил заказ на снос 63 объектов. По завершению работ в организации ожидали оплаты за проделанный труд. Однако, она не поступила.

Инесса Куанова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП СКО:



— ТОО «Очистные сооружения» не хотят платить, потому что у них пока нет оснований для оплаты. У них нет договора, у них этого второго списка на 63 объекта, как они утверждают. А без обоснований они платить не могут.

Оказалось, список объектов заказчик и в глаза не видел. Договоренность на эти 63 объекта была устная, без письменных подтверждений. Поэтому и средства выделить не могут. Сумма долга немаленькая — 19 млн тенге.

Инесса Куанова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП СКО:



— Предприниматель объясняет, почему часть работы он выполнил без надлежащего оформления договора. Потому что ему на устное обращение заявляют: «Все потом», «Сделаем», «Не переживай». Как в жизни это обычно и бывает.



До этого индивидуальный предприниматель уже занимался сносом 58 объектов от этого же заказчика. Все прошло по правилам, с официальными документами. Но, проблема состоит не только в легализации проделанной работы.



Инесса Куанова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП СКО:



— Этот список им должен был ЖКХ предоставить. Получилось так, как мы видим, что ЖХК, видимо, в срочном порядке предпринимателю отдал второй список. Он их снес. Все 63 или не все. Непонятно, потому что есть спор. ТОО «Очистные сооружения» утверждают, что по 2-м объектам работу произвел другой предприниматель.

От этого и вся неразбериха. Официальный документ не составили, заказчику не предоставили, да и другая компания откуда-то взялась. Но вопрос можно решить, , заверили в Палате предпринимателей. На встрече после активного диалога сделали вывод, что необходимо разобраться с каждым объектом поименно с участием представителей двух организаций, производивших снос. Чем и будут заниматься в скором времени.

Диана Салихова