На 21 % снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в стране. За прошедшие 24 часа в Казахстане зарегистрировали более 9-ти тысяч новых случаев заражения. Днем ранее показатель по заболевшим составил свыше 11-ти тысяч человек.

В регионе же ситуация наоборот ухудшается. За сутки здесь положительный ПЦР-тест обнаружили у 263-х североказахстанцев. Причём у большинства из них болезнь протекает с симптомами. Основную часть инфицированных зарегистрировали в областном центре — 140 человек. Больше 10-ти заболевших в Тайышинском, Жамбылском и Айыртауском районах. Минимальное количество заражённых в Тимирязевском и Аккайынском. Всего за сутки в регионе провели почти 800 ПЦР-тестов. Процент положительных результатов равен 20-ти.

Жанель Бисенбаева