28 водителей, скрывшихся с мест ДТП, разыскали полицейские

Криминал

23:17 24 Января 2022

В конце ноября прошлого года на пересечении улиц Конституции Казахстана-Гоголя под колёса автомобиля попала 28-летняя женщина. Водитель тогда скрылся с места ДТП. В тот же день горожанка обратилась в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой. Спустя несколько дней водитель нашёлся.

23-летний житель г. Петропавловска пояснил, что в момент аварии растерялся и уехал с места, как только узнал, что с потерпевшей все в порядке. Но от ответственности его это не спасло. Такие случаи, к сожалению, не редкость. За прошлый год на дорогах области полицейские зарегистрировали 29 ДТП, с мест которых водители скрылись. В их числе — две аварии со смертельным исходом. Стражи порядка напоминают, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП либо лишение водительских прав на один год.

Диана Салихова

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