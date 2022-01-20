В территориальном департаменте комитета атомного и энергетического надзора подвели итоги работы 2021 года

В 2021 году в департамент поступило более 110 обращений. Большая часть из них касается заключения договоров, повреждения кабельных и электрических сетей. Специалисты все заявления рассмотрели и приняли соответствующие меры. Кроме того, специальная группа приняла участие в 6-ти внеплановых проверках.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по СКО:



— Это у нас было в июне. Когда станция села на нуль, то было повреждение гиба, то есть, нагрузка на станцию села. В ходе расследования были разработаны соответствующие мероприятия по недопущению аналогичных случаев. Тогда нам повезло, потому что мы находимся в единой энергетической системе, и наш оператор нас поддержал, и поэтому наши потребители не ощутили, что станция не вырабатывала энергию.



Во время проверок специалисты выписали три предписания и составили два административных материала. Общая сумма штрафа составила почти 600 тысяч тенге. Её полностью взыскали в доход государства. Провели в ведомстве 33 профилактических контроля, в результате выдали 7 рекомендаций. В 5-ти организациях их выполнили. В двух — не успели.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по СКО:



— В этом году мы проверяли и были выявлены грубые нарушения. А согласно степени оценки рисков, если есть нарушения, то они автоматически поподают в проверки следующего года. Мы выдали рекомендации о необходимости проведения квалификационной проверки знаний своего персонала.

По итогам работы 2021-го года в разрезе регионов территориальный департамент занял 6-е место из 17-ти.

Алишер Ашимов