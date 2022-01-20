Незаконно хранящееся оружие изъяли у жителей СКО

Криминал

22:23 20 Января 2022

Незарегистрированное гладкоствольное ружье нашли у двух жителей района М. Жумабаева. Каждому грозит штраф в размере 60-ти тысяч тенге. Столько же пришлось заплатить и уроженцу Кызылжарского района. У него полицейские изъяли незаконно хранящееся охотничье ружье.

Обнаружил его сельчанин летом у реки. Однако, о своей опасной «находке»стражам порядка сообщить не поторопился. От друга много лет назад такой же «подарок» достался и жителю Есильского района. Напоминаем, добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ освобождает граждан от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состав иных преступлений.

Жанель Бисенбаева

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