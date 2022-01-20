719 нарушений ПДД с начала года зафиксировали в Петропавловске

Зимняя непогода, спешка в «часы пик» и низкая транспортная дисциплина — основные причины дорожно-транспортных происшествий в черте города. За январь в Петропавловске зафиксировали более 700 нарушений ПДД.

Для предупреждения аватоаварий на дорогах областного центра ежедневно дежурят десятки автопатрулей полиции. Значительный вклад в обеспечение дорожной безопасности вносят и автоматические системы фиксации нарушений. Полицейские отмечают, что они призваны в первую очередь дисциплинировать участников дорожного движения и снизить аварийность. К слову, в прошлом году автоматические системы зафиксировали более 6 тысяч различных правонарушений.

Рустам Шакибаев, старший инспектор управления административной полиции ДП СКО:



—В целях профилактики и обеспечения безопасности дорожного движения в настоящее время в областном центре функционирует 7 автоматических систем фиксации нарушений ПДД: три системы «Интегра» установлены на перекрестках улиц Астана — Интернациональная, Назарбаева — Абая и по Жамбыла — Интернациональная. «Интегра» фиксирует нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Четыре системы «Мираж» установлены на перекрестках улиц Габита Мусрепова — Жамбыла, Карима Сутюшева — Жумабаева, ул. Жамбыла — Партизанская и Назарбаева — Интернациональная. «Мираж» также автоматически фиксирует грубые нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима.

Айгерим Мукашева