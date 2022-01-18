О сдерживании цен на продукты говорили в Правительстве

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23:40 18 Января 2022

О сдерживании цен на продукты говорили на заседании Правительства. Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия более глубоких и системных мер, которые позволят увеличить объем производства продуктов питания, насытить внутренний рынок, передает пресс-служба главы Правительства. Агентству по защите и развитию конкуренции поручено усилить работу по мерам антимонопольного реагирования и расследованию посреднических схем. Нельзя позволить недобросовестным продавцам и посредникам наживаться за счет неоправданных и высоких наценок, отметил Алихан Смаилов.

Акиматам регионов необходимо активизировать работу по контролю за торговыми надбавками и предельными ценами. А для насыщения внутреннего рынка продовольствием минсельхозу нужно просчитать объемы производства и потребления, при необходимости вводить экспортные ограничения. До 1 февраля текущего года министерство нацэкономики совместно с госорганами должны представить комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Алихан Смаилов, Премьер-министр Республики Казахстан:

— Уровень инфляции снизился с 8,9% в сентябре до 8,4% в декабре прошлого года. Но это все равно высокий уровень. Люди меньше могут купить на свою зарплату, так как снижается покупательская способность. Это в целом снижает эффективность экономической и социальной политики государства. Поэтому уделяется особое внимание на инфляцию, на стабильность цен.

Айгерим Мукашева

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