За публикацию в сети арестовали на 30 суток администратора паблика в СКО

В Петропавловске решением суда к административной ответственности привлекли администратора местного паблика. В социальной сети Instagram он разместил пост, пропагандирующий действия экстремистской организации. За что его приговорили к 30 суткам ареста.Также законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации. Гражданам, рассылающим фейки, может грозить наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Меры ответственности законодательством РК предусмотрены и за провокационные комментарии, способствующие нарушениям правопорядка, разжиганию социальной и межнациональной розни. Важно понимать всю меру ответственности за действия, которые могут спровоцировать нарушения общественного порядка. В период режима ЧП полицейские просят граждан проявить особую сознательность и ответственность. Напоминаем, что в областном департаменте полиции работает CALL-центр. По номеру телефона 61-25-42 граждане могут обратиться по вопросам ограничительных мер в период режима ЧП. Также полицейские просят сообщать на канал «102» имеющиеся сведения о подозрительных лицах, фактах, а также нарушениях режима чрезвычайного положения.

Диана Салихова