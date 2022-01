Жители г.Петропавловска выражают свои соболезнования семьям погибших в День общенационального траура

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Тем временем, петропавловцы выражают свои соболезнования семьям погибших в свете недавних событий. Жители города уверены, что тяжелые времена скоро останутся позади.

— Соболезную. Так переживаю за них, так больно. Я сидела плакала перед телевизором, жалко парней. За что? За что! В наше мирное время…



—Это очень плохо, соболезнуем… погибшим, особенно молодым. Такое горе, такое горе! Мы верим правительству, верим Токаеву.



— Я думаю, все у нас будет спокойно в стране. Казахи- народ спокойный сами по себе, никто не станет убивать, отрезать головы и мы, как люди своей страны, мы все-таки добьемся покоя, мира в нашем городе, в нашей стране.



— Слова соболезнования, однозначно. Это первое, что хочется сказать. Но хочется еще и добавить, что мы, как граждане одной страны, хотим мира, стабильности, спокойствия. И поэтому поддерживаем то, что сейчас Касым-Жомарт Токаев какую линию проводит.



— Думаю, что скоро все закончится, осталось недолго этого ждать. Всё постепенно наладится, казахстанцы у нас народ крепкий. Думаю, все у нас будет хорошо в будущем.



— Соболезнуем стране, ждем восстановления связи, экономики.0.13 Солдаты многое принесли стране, они герои в любом случае и самое главное сейчас быстро все наладить, сохранить мир, потому что мы за мир.

Айгерим Мукашева