В Военном институте почтили память казахстанцев, погибших во время беспорядков

Память погибших почтили в день общенационального траура преподаватели и курсанты Военного института Национальной гвардии. Говорили о мужестве двух парней, которые отдали жизнь при исполнении воинского долга. Рядовой Мадияр Кайсаров 5 января работал над восстановлением порядка в Кызылорде. Преступники направили угнанный грузовой транспорт в сторону боевого подразделения. Рядовой Кайсаров оттолкнул сослуживцев и сам попал под колеса грузовика. От тяжёлых травм 19-летний герой погиб.

Оразалы Кайсарулы, отец М.Кайсарова:



— Отслужил полгода. Мы уже думали, как встречать его, всех ребят собрать, и тут такое горе случилось, как гром среди ясного неба. Очень-очень тяжело родного сына хоронить вперед себя. Призываю Казахстан, народ, успокойтесь, угомонитесь! Теряем же детей, пацанов своих.



В этот же день погиб ещё один военный, тоже из Карагандинской области. Гвардеец Айбат Аманов в Талдыкоргане вступил в схватку с хулиганами и мародёрами и погиб. Айбату было 18 лет. Он и Мадияр Кайсаров посмертно награждены орденом «Айбын» ІІІ степени. В сложные для страны дни воины-гвардейцы доказали свою преданность народу и присяге. Во всех уголках Казахстана вместе с полицейскими военные показали примеры мужества, решительности и самоотверженности.

Бауржан Абжанов, начальник Военного института НГ РК:



— Главнокомандующим войск генерал-лейтенантом Жаксылыковым Р.Ф. объявлена благодарность каждому военнослужащему Национальной гвардии за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в период режима чрезвычайного положения в стране! Сегодня силами полиции, Национальной гвардии и армии проводится масштабная и слаженная работа по наведению правопорядка в соответствии с Конституцией.

По информации Ак Орды, 9 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил награды 16 сотрудникам правоохранительных органов, погибших во время беспорядков в стране. Их память казахстанцы почтили в день общенационального траура. Как и наших соотечественников, которые лишились жизни во время беспорядков. По данным на 12 часов дня 10 января насчитывается 164 погибших жителя. Больше всего умерших в Алматы — 103 человека, в том числе двое детей.

Айгерим Мукашева