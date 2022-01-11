Новые возможности для казахстанской молодежи: Касым-Жомарт Токаев озвучил новые задачи для правительства

Новые возможности для казахстанской молодежи. На заседании Мажилиса Парламента РК Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи для правительства. Глава государства отметил, что в городах и сёлах будут строиться спортивные объекты, а талантливая молодежь должна получать соответствующую поддержку от государства. Отметил, что проект «Президентский кадровый резерв» должен продолжать свою практику. Перспективная молодежь в государственной службе должна реализовывать свой потенциал и внедрять новые подходы в работу госаппарата.

В ходе заседания также были затронуты вопросы обеспечения рабочими местами молодого поколения и повышения доступности и качества высшего образования. Токаев поручил Правительству увеличить количество грантов студентам. А также поставил задачу открыть 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов в нашей стране к 2025 году. Руководитель городского молодежного ресурсного центра Альфараби Мынбай рад, что перед молодежью открываются новые возможности.

Алфараби Мынбай, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:



— Поддерживаю все инициативы нашего президента. Касым-Жомарт Токаев затронул такие важные проекты, как «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Увеличение продолжительности участия и размера оплаты труда молодежи, участвующей в этих проектах, дает возможность молодым специалистам найти работу и реализовать себя.

Анастасия Кузнецова