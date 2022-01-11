Казахстан скорбит по погибшим: 10 января — день траура в стране

Общество

10:40 11 Января 2022

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Казахстан скорбит по погибшим в результате массовых беспорядков, вспыхнувших в первую неделю 2022 года. Сегодня, 10 января в стране — День общенационального траура.

Распоряжение «Об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов» глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 8 января.Данных по мирным жителям пока нет, но известно о многочисленных жертвах в Алматы. Сегодня на зданиях государственных учреждений приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы на телевидении.

Анастасия Кузнецова

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