Казахстан скорбит по погибшим: 10 января — день траура в стране

Казахстан скорбит по погибшим в результате массовых беспорядков, вспыхнувших в первую неделю 2022 года. Сегодня, 10 января в стране — День общенационального траура.

Распоряжение «Об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов» глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 8 января.Данных по мирным жителям пока нет, но известно о многочисленных жертвах в Алматы. Сегодня на зданиях государственных учреждений приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы на телевидении.

Анастасия Кузнецова