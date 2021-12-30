Программа «Итоги дня» 30.12.2021

Новости МТРК

23:39 30 Декабря 2021

Читайте также

100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ Григорий Красильников
Розыгрыш смартфонов и бытовой техники проводит ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат»
Более 300 североказахстанцев получили вакцину «Pfizer» в поликлинике №3