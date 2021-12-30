Крытый хоккейный корт открыли в с.Раисовке

Хоккей, шорт-трек, фигурное катание. Эти зимние виды спорта в селе Раисовке в почёте. Мастерство на льду здесь показывают и взрослые, и дети. У большинства в копилке медали и кубки районных и областных соревнований. Помимо любви ко льду, сельчан объединяла общая мечта — крытый хоккейный корт. В строительство современного комплекса вложили 84 млн тенге. Получимся таким, как мечтали, говорят сельчане.

— Раньше без крыши, без ничего было. Холодно было, сейчас теплее.



— Я конькобежец. Нам нужно, чтобы лёд был гладкий. Здесь он гладкий. Я уже покаталась, очень классно.



— Раздевалка была вот эта. Её построили, здесь просто коробка стояла. Нам просто приходилось чистить. А так все хорошо было.

— Без шапки стоишь, не холодно?

— Нет, здесь тепло!



Высокие достижения у хоккеистов Раисовки. Играет третье поколение, которое стало чемпионом районных соревнований и призером областных. Игрой настоящих мужчин здесь увлекаются вот уже полвека.

Владимир Коваленко, директор ТОО «Раисовское», район им.Г.Мусрепова:



— Мы почему радуемся этому крытому корту. Потому что мы в свое время столько снега перелопатили. Прежде чем на лед выйти, нужно было тонны снега перекидать.



В Раисовке проживает 645 человек, в том числе 178 детей и подростков. Каждый третий занимается зимним видом спорта. А с открытием ледового корта их станет ещё больше, уверены раисовцы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы продолжаем строительство крытых ледовых кортов. У нас сейчас действует 12, в ближайшее время построим ещё 6. Надеемся, что с этих кортов выйдут будущие чемпионы.

Развивают в районе имени Г.Мусрепова и животноводство. Строительство этой молочной фермы возле села Березовки на финишной прямой. Уже готовы здания доильно-молочного блока, коровник и телятник.

Денис Посовец, заместитель директора ТОО «Возвышенка-СК», район им.Г.Мусрепова:



— На первом этапе планируется закупить 600 голов голштинской породы из Европы. Ориентировочно — июль 2022 года. Эта порода более продуктивна по своим характеристикам, более отзывчива к кормам, соответственно больше отдача по молоку.



Когда ферма выйдет на полную мощность, молоко будут давать 1800 коров. Планируют получать 10 тысяч тонн молока в год. В планах у ТОО «Возвышенка-СК» и переработка продукции. Предприятие 20 лет занимается растениеводством. Но без животноводства на селе не обойтись, говорят аграрии. Это новые рабочие места и прибыль, которую можно потратить на расширение и улучшение жизни сельчан. К слову, на этой ферме работу найдут 30 человек. На строительство молочного комплекса потребуется почти 4,5 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Очень дорогие проекты, конечно. Поэтому приходит на помощь государство. Даёт дешевый кредит в лице СПК. На будущий год мы эту работу продолжим. Это нужно. Молоко всегда было прибыльным бизнесу. В тяжелые годы в связи засухой всегда молоко поддерживало и мясо поддерживало.



Согласны с этим аграрии района имени Г.Мусрепова. В следующем году здесь откроют 4 молочных комплекса и начнут строительство ещё 2 ферм. Но, в погоне за прибылью нельзя забывать об условиях для сельчан. В обмен на финансовую поддержку аграрии должны улучшать инфраструктуру в деревнях. Продолжит эту работу и государство. В следующем году в 50 селах региона проведут масштабные работы по ремонту дорог и социальных объектов, подведению воды.

Айгерим Мукашева