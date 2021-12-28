Новогодние квесты для детей организовали в областном историко-краеведческом музее

«Калейдоскоп времен» — так называется квест. Сценарий придумали сами сотрудники музея. Сшили наряды, выучили слова и вжились в образы.

Еркен Шалкенов, заместитель директора областного музейного объединения:



— Наш астроном-звездочет, наблюдая за звездным небом, обнаружил крушение инопланетного корабля. И вот они вместе с ребятишками помогли жителям другой планеты найти пульт, который у них украл Соловей-Разбойник. А для того, чтобы вернуть пульт, они должны были выполнять задания, оказавшись в разных исторических эпохах.

В одном из заданий ребята под задорную музыку должны были повторить движения с экрана.

Всю дорогу мальчишек и девчонок сопровождали различные герои из сказок: пират, мышка, ученый и многие другие. В конце путешествия во времени детишек встретили дед Мороз и Снегурочка. Они кружили хоровод вокруг ёлки и танцевали. А затем ребятам вручили сладкие подарки.

-Мне все понравилось очень сильно. Провели время хорошо. Больше всего понравилась ёлка.



— Мне понравилось больше всего, когда мы попали в каменный век.



— Все очень продумано, нам очень понравилось. Мне квест очень понравился, каждая деталь в нем уникальна.

В новогоднее приключение по историческим событиям смогли отправиться учащиеся начальной школы. Это заключительный день. Проводились квесты с 21 по 28 декабря.

Диана Салихова