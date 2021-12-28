«Дому ребёнка» исполнилось 100 лет

Свою историю центр для воспитания детей-сирот начал в 1921-ом году. Первое подобное учреждение в республике тогда еще называли «Дом матери и ребёнка». Без родителей, а еще без крыши над головой большое количество малышей остались в годы гражданской войны. Во время Великой Отечественной в тёплом крове и помощи нуждались сами матери, супруги которых погибли на поле боя. Тогда из рассчитанного на 30 коек здания пришлось переехать в более просторное. Но, и его состояние нельзя было назвать удовлетворительным. Постоянные скитания и поиск соответствующего требованиям помещения закончились около 30-ти лет назад. Более 100 ребят и 20 сотрудников обустроились в новом благоустроенном двухэтажном здании.



Римма Выходцева, Почётный гражданин СКО, ветеран здравоохранения:



— Здесь уже созданы для детей все необходимые условия. Помимо основного здания был построен оздоровительный комплекс, где сауна, бассейн. Типовая прачечная, гаражи, детская площадка. И постоянно материальная база «дома ребёнка» улучшалась с каждым годом. Ну и какая бы не была материальная база, важны люди. Случайных людей здесь не было. Все, кто обычно приходил сюда, оставались здесь работать на долгие годы.



Сама Римма Павловна в доме ребёнка трудилась более 40 лет. Говорит, главное в этой нелёгкой по психологическим особенностям работе -терпение, милосердие и ответственность. Этими качествами в полной мере обладает Вячеслав Порохнин. Инструктор лечебно-физкультурного комплекса каждому ребёнку подбирает индивидуальный план. Зависит он от сложности заболеваний.



Вячеслав Порохнин, инструктор ЛФК КГУ «Дом ребёнка»:



— Данное упражнение мы выполняем для того, чтобы хорошо сгибалась стопа. То есть мы находим точки сопряжения и продавливая их, мы работаем со стопой. Поступающие дети приходит, мы его осматриваем и составляем план. В течение месяца согласно плану работаем.

Сейчас Вячеслав Порохнин проводит занятие для группы дневного пребывания детей с синдромами Дауна и ДЦП. Открылся такой центр в «Доме ребёнка» около 5-ти лет. Всего здесь лечатся 14 ребят. Среди них и дочь Анастасии Корминой. Трёхлетняя Ева прошла уже двухмесячный курс. Положительные результаты налицо, рассказывает Анастасия.

Анастасия Кормина, жительница г. Петропавловска:



— У ребёнка с 2,5 лет эмоционально-коммуникационная задержка. Результаты очень хорошие, есть продвижения. К себе подпускать стала.

Музыкальный, логопедический, физиокабинеты, зал ЛФК и сенсорная комната. Все это сейчас доступно, как для детей-сирот, так и для тех, кто прибывает сюда за реабилитацией. Благодаря десяткам лет работы учреждения поддержку и помощь получили более 10 тысяч ребят. Около 4 тысяч из них вернулись в родные дома, более 2 тысяч пЕредали в опекунские семьи. В декабре этого года «Дом матери» празднует 100 лет. С юбилейной датой сотрудников и малышей поздравил заместитель акима области Тимур Султангазиев. Вручил он им и новогодние подарки.

Тимур Султангазиев, заместитель акима СКО:



— Целый век прожила организация. За этот век совершенно много благих дел. Около 10 тысяч детей прошли через добрые руки педагогов и медицинских работников. За эти сто лет сделано много хорошего. Это в первую очередь заслуга персонала — педагогов, медицинских работников, педагогов.

В «Доме ребёнка» пребывают малыши до 3-летнего возраста. Сегодня под опекой находятся 42 ребёнка.

Жанель Бисенбаева