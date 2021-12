«Танцуем любовь»: концерт театра танцев «Sensіtive» прошел в казахском музыкально-драматическом театре им.С.Муканова

The YouTube ID of up---kILXk8g is invalid.

Шедевральные движения, которые попадают точно в ритм музыки и в сердца зрителей. То, что происходит на сцене, захватывает своей энергетикой. Танцоры проникаются в музыкальную композицию, языком тела рассказывая зрителю свою историю. Глядя на танцоров театра «Sensіtive», и не подумаешь, что на сцене — люди с нарушением слуха.

Почувствовать музыку помогает вибрация, которая идет по сцене. Её же особенные танцоры уже как 15 лет посылают в сердца не только казахстанских, но и зарубежных зрителей. Сегодня «Sensіtive» открывает для себя и своей аудитории новый формат. Концерт под названием «Танцуем любовь» слывет многообещающим.

Ольга Ростовщикова, художественный руководитель театра танцев «Sensіtive»:



— Гости нашего концерта, которые приходят нас поддерживать, смотреть на нас, они привыкли видеть спортивно-бальные танцы. Сегодня наше мероприятие будет в другом амплуа. Во-первых, с нами будут играть на одной сцене ведущие актеры театра им.С.Муканова. У нас сегодня 6 новых постановок по современной хореографии, 6 новых постановок по спортивно-бальным танцам. Также впервые для меня, как для хореографа, постановка танца соло. Мы в него вложили не только душу, но и много работы.

Также в концерте приняли участие и вокалисты областной филармонии им.Акан Серы. Руслан Мустафин сегодня будет исполнять композицию Let It Snow из репертуара Фрэнка Синатра и песню «Свей» Майкла Бубле, которая сопроводит танец коллектива «Sensіtive». Признается, что сотрудничество с ребятами произвело на него большое впечатление.

Руслан Мустафин, солист областной филармонии им. Ақана сері:



— Я сейчас даже не могу описать, какие у меня были эмоции после знакомства с коллективом «Sensіtive». Это настолько такие душевные люди, в них я чувствую, что внутри у них только позитивные эмоции. То есть у них нет никаких плохих мыслей, они всегда думают на позитиве. С ними приятно общаться, приятно вести беседу. Очень хороший коллектив.

Над созданием концерта работал Тимур Каримжанов — режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им. Н.Погодина. С ансамблем «Sensіtive» и его художественным руководителем его связывают долгие годы дружбы и совместной работы.

Тимур Каримжанов, режиссёр-постановщик:



— Делали мы его долгое время, переделывали сценарий. Изначально он был такой лиричный, поэтичный, но, потом мы пришли к тому, что это будет шоу, это будет феерия. Восхищает работоспособность всей труппы театра «Sensіtive» , потому что это ребята, которые могут трудиться с утра и до ночи. Великолепная труппа, великолепный художественный руководитель. Я надеюсь, что все труды, которые они вложили в этот концерт, зрители оценят.

И зрители оценили представление сполна. В зале был аншлаг, гости благодарили танцоров бурными аплодисментами и цветами.

— Мне посчастливилось побывать на выступлении группы танцевальной «Sensіtive» . Очень понравилось, ребята талантливые, впечатлений было очень много.



— У меня сегодня выступает моей подруги дочь. Она уже неоднократно выезжала, выступала, была победительницей конкурсов Милена Новикова.



— Ты очень сильно испытываешь эмоциональную связь с танцорами, потому что не часто такое увидишь, и сам понимаю, что это очень сложно чувствовать музыку, когда ты ее не слышишь и это прям вау.

Анастасия Кузнецова