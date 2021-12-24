Петропавловец пытался передать телефоны осужденному в колонию

Криминал

22:27 24 Декабря 2021

Пытался передать сотовые телефоны осужденному в колонию. Сегодня в городском суде по административным правонарушениям прошло слушание по делу ВлАсенко. Он работал водителем крана, был в бригаде, которая выполняла демонтаж здания на территории исправительного учреждения ЕС 164/3. Там им помогали 4 заключенных. Один из них попросил Власенко принести телефоны, подсудимый согласился. Получив пакеты от неизвестного, 11 ноября мужчина попытался провести телефоны в кабине автокрана на территорию колонии. Его задержали.

В пакетах нашли 3 телефона, зарядные устройства и две сим-карты, а ещё пакетик с насваем. В ходе слушания Власенко заявил, что дурман передавать не собирался, носил для собственного употребления. Обвиняемый сотрудничал со следствием, признал вину и раскаялся в содеянном. Добровольно сдал 60 тысяч тенге, которые перевели ему на карту неизвестные. Адвокат просила обойтись предупреждением, прокурор настаивала на максимальном наказании по этой санкции статьи — штраф 10 МРП, это без малого 30 тысяч тенге. Судья выбрал вариант, предлагаемый стороной обвинения и приговорил Власенко к штрафу.

Дархан Беисов, судья специализированного суда по административным правонарушениям г.Петропавловска:

— Адвокат просила предупреждение, но, учитывая обстоятельства дела, учитывая, что имеется открытый доступ, Вы сами на это пошли, получив за это денежные средства, суд наложил взыскание 10 МРП. Всё, что было у Вас изъято — предметы для совершения преступления: телефоны, сим-карты и т.д. будет конфисковано в пользу государства. Денежные средства, поскольку они поступили к Вам незаконно от неизвестного лиц, также подлежат конфискации в пользу государства.

Алишер Ашимов

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