В областном русском драматическом театре им.Н.Погодина поставили благотворительный спектакль «Морозко». Посмотреть знаменитую сказку пригласили детей с инвалидностью, синдромом Дауна и детей из малоимущих семей.

Показ таких благотворительных спектаклей в театре уже стал традиционным. На первую новогоднюю сказку приглашают именно детей с особенными потребностями. В этот раз на сцене театра развернулся всеми известный сюжет сказки «Морозко», но в современной интерпретации уральского драматурга Анны Богачевой. Всё те же знакомые исконно русские мотивы, но уже больше динамики и современного лексикона. Сказка продлится до 6 января, начало спектаклей в 11 и в час дня.

Елена Покрас, режиссёр-постановщик:



— У нас в верхнем фойе несколько фотозон с любимыми артистами. Фотозоны из наших сказок, которые идут в театре Погодина уже несколько лет. Это сказки «По щучьему велдению», полюбившаяся «Снежная королева», «Волшебник изумрудного города». Поэтому мы всех будем рады видеть на 2 этаже на фотозонах и в зале на сказке «Морозко». Марфушка и Настенька -каждая живет своей жизнью и каждая понимает любовь по-своему и отношение к жизни. И вот ребята увидят как вознаградит Морозко Настеньку и Марфушку.

— Очень мне понравилось, всё круто, красочно.0.20 Мне больше понравилась Настя и её жених Ваня.



— Впечатления очень хорошие, понравилось нам. Спасибо большое за приглашение. Доче тоже понравилось, сидела хлопала, эмоции свои выражала. Мне понравилась сказка, была очень интересная.

Айгерим Мукашева