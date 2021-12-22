Спортсменка из СКО стала чемпионкой мира и Кубка мира по таеквондо

Спорт

22:59 22 Декабря 2021

Шарики, цветы и бурные овации. Сегодня они для шестнадцатилетней Дарьи Назаровой. Юная спортсменка таеквандо занимается с пяти лет. За это время Даша побывала во многих странах мира, где с достоинством защищала честь своей Родины. Недавно она приняла участие в мировом чемпионате в Минске, где завоевала 4 золотых медали.

Дарья Назарова, чемпионка мира по таэквондо:

— Было очень много народа. Было сложно. Смогла победить и пройти. У меня были 2 россиянки. Их я победила. По командным спайрингам мы им, конечно же, проиграли. Ничего страшного. Дальше — больше.

С волнением и трепетом в душе с каждых соревнований спортсменку ждут родители. Стараются поддерживать Дашу во всех её начинаниях и рады, что она показывает хорошие результаты.

Татьяна Назарова, чемпионка мира по таэквондо:

— С начала она ходила на танцы, но, бросила. Начала заниматься таеквондо. Ей нравится этот вид спорта. Конечно, я рада за неё. Очень рада.

Чемпионат в Беларуси собрал спортсменов из 82 стран мира в возрасте от 5-ти лет и выше. Несмотря на такую конкуренцию, Даша показала отличные результаты. Гордится её достижениями и тренер Владими Хван.

Владимир Хван, заслуженный тренер РК по таэквондо

— выступление очень отличное. Вся сборная выступила отлично. Мы заняли второе общекомандное место на чемпионате мира и первое место на Кубке мира. Так что, эти выступления очень удачные для нашего казахстанского спорта.

Впереди — небольшой отдых и много тренировок, делится тренер. В планах принять участие в чемпионате Европы весной 2022 года.

Алишер Ашимов

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