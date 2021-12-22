Бегущая строка 22 декабря 2021 года

Бегущая строка

8:41 22 Декабря 2021

**** »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА МЫНА МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ К-СІ, 69 (2 ҚАБАТ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
**** ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** BM 500/80 6 СЕКЦИЯ ҚҰЙЫЛҒАН TROPIC (ТРОПИК) БИМЕТАЛЛ ЖЫЛЫТУ РАДИАТОРЫ. БАҒАСЫ: 12000 ТЕҢГЕ.
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****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: КҮНДІЗ 22 СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БАСЫМ БӨЛІГІНДЕ ЖАУЫН-ШАШЫН (КӨБІНЕ ҚАР) КҮТІЛЕДІ. ОБЛЫСТЫҢ СОЛТҮСТІГІНДЕ, БАТЫСЫНДА БҰРҚАСЫН, КӨКТАЙҒАҚ КҮТІЛЕДІ. ОБЛЫСТЫҢ ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА ТҰМАН ТҮСЕДІ. ОҢТҮСТІКТЕН, СОЛТҮСТІКТЕН ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСТАН ЖЕЛ СОҒАДЫ. КҮНДІЗ БАТЫСТА, ОБЛЫСТЫҢ БАСЫМ БӨЛІГІНДЕ 15-20 М/С ПЕТРОПАВЛ Қ.: КҮНДІЗ 22, БОРАН, КӨКТАЙҒАҚ КҮТІЛЕДІ. ЖЕЛ ШЫҒЫСТАН, ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСТАН 15-20 М/С.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: ДНЕМ 22 НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ ОСАДКИ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СНЕГ). НА СЕВЕРЕ, ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ МЕТЕЛЬ, ГОЛОЛЕД. НА ЮГО-ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ТУМАН. ВЕТЕР ЮЖНЫЙ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ НА СЕВЕРЕ. ДНЕМ НА ЗАПАДЕ , НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ 15-20 М/С. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК: ДНЕМ 22, ОЖИДАЮТСЯ НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ, ГОЛОЛЕД. ВЕТЕР ЮЖНЫЙ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 15-20 М/С.

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