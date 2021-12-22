100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ Григорий Красильников

Григория Красильникова призвали в армию в 1940 году из Свердловской области. Служил он в стрелковом полку на Дальнем Востоке, в учебной роте, где готовили командиров запаса. В конце апреля 43-го вместе с сослуживцами Григорий Иванович прибыл в Москву. Воевал в пехоте. В боях на территории восточной Польши получил тяжелое ранение. Потому победу ветерану ВОВ пришлось встретить в госпитале. Домой он вернулся только спустя 8 месяцев.

Григорий Красильников, ветеран Великой Отечественной войны:

— Семьдесят два года уже как я в Казахстане живу. А в 1948 — 1950 годах я в Свердловске закончил Свердловскую офицерскую школу МВД СССР. Их в то время было две: в Харькове была и в Свердловске.



По распределению попал в Северо-Казахстанскую область. Четверть века Григорий Иванович прослужил на оперативных должностях в уголовно-исполнительной системе. Колония, которую он возглавлял, была занята на целинном строительстве. На пенсию вышел в 48 лет. Еще 32 года посвятил отряду дружинников в Сергеевке. Сейчас, много лет находясь на заслуженном отдыхе, ветеран продолжает читать газеты, художественную литературу, слушает музыку.

Михаил Бедных, заместитель председателя совета ветеранов ДП СКО:

— Гордимся тем, что в наших рядах находитесь Вы — участник Великой Отечественной войны, Солдат Победы — в послевоенные годы десятки лет отдавший борьбе с преступностью!



В департаменте полиции фронтовику пожелали крепкого здоровья и семейного благополучия, выразили уважение, отметив, что жизненный путь ветерана и служба в органах внутренних дел являются примером для всех сотрудников.

Жанель Бисенбаева