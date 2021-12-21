Всё о мобильных переводах

Отказаться от мобильных переводов и перейти на наличный расчёт — актуальная рассылка на всех платформах социальных сетей. К такому призыву начали прислушиваться если не все, то многие жители области. Однако, физическим лицам об этом беспокоиться не стоит. В отличие от субъектов бизнеса, они при покупках налогом не облагаются. Без проблем они смогут перевести финансовую помощь родным и близким. Беспокойства по поводу передачи данных в госдоходы также безосновательны. Так как со следующего года предполагается получение сведений от банков только по платежам, которые поступают на предпринимательские счета.

Бауржан Шайкенов, заместитель руководителя ДГД по СКО:



— Что касается ИП. В первую очередь следует отметить, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено. Таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1 % от общего дохода. К примеру, если доход составляет 300 тысяч тенге, то налог будет всего 3 тысячи тенге в месяц.

При этом покупать кассовый аппарат необязательно. Можно воспользоваться несколькими бесплатными мобильными версиями, такими как NurKassa, reKassa, Webkassa. Кроме того, для удобства привычную графу переводов в мобильных приложениях разделят на «Переводы» и «Платежи». Если первое будет осуществляться среди родственников, то последнее за товары, работу и услуги. Причём это не будет дополнительной нагрузкой для предпринимателей. Ставки налогов, сроки уплаты, порядок отчётности останутся прежними.

Бауржан Шайкенов, заместитель руководителя ДГД по СКО:



— Некоторые банки уже приступили к реализации необходимых сервисов, АО Каспи банк разработал мобильное приложение для ИП, где покупатели проводят оплату посредством сканирования QR. Министерством финансов РК предположено разработать систему управления рисками, которые с максимальной вероятностью будет определять признаки операций, осуществления предпринимательской деятельности неаффилированных лиц в течение месяца, недели или дня.

То есть, если на счёт физлица будут часто начисляться разные суммы, то это с большой вероятностью отражает, что он занимается предпринимательством. Такие люди попадут в поле зрения. Напомним, с целью развития малого бизнеса ИП освобождены от уплаты налогов до 2023-года. Кроме того, объявлен мораторий на проведение проверок. Потому, бизнесменов призывают вести легальный бизнес, отражать реальные доходы, что особенно актуально перед всеобщим декларированием.

Жанель Бисенбаева