Бегущая строка 21 декабря 2021 года

Бегущая строка

8:28 21 Декабря 2021

**** »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА МЫНА МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ К-СІ, 69 (2 ҚАБАТ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
**** ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
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****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
****ӘР ТҮРЛІ****РАЗНОЕ
**** »ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК ФИЛИАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ: 21 ЖЕЛТОҚСАНДА ТҮНДЕ СОЛТҮСТІК-БАТЫСТА, КҮНДІЗ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БАТЫСЫНДА, ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА ТӨМЕН БҰРҚАСЫН, КӨКТАЙҒАҚ КҮТІЛЕДІ. ТҮНДЕ ЖӘНЕ ТАҢЕРТЕҢ ОБЛЫСТЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА ТҰМАН КҮТІЛЕДІ. ОҢТҮСТІК, ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСТАН ЖЕЛ СОҒАДЫ, КҮНДІЗ ОБЛЫСТЫҢ ОҢТҮСТІК-БАТЫСЫНДА ЕКПІНІ 15-20 М/С ЖЕТЕДІ.
**** ФИЛИАЛ РГП »КАЗГИДРОМЕТ» СООБЩАЕТ, ЧТО: 21 ДЕКАБРЯ НОЧЬЮ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ, ДНЕМ НА ЗАПАДЕ, ЮГО-ЗАПАДЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТСЯ НИЗОВАЯ МЕТЕЛЬ, ГОЛОЛЕД. НОЧЬЮ И УТРОМ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ ТУМАН. ВЕТЕР ЮЖНЫЙ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДНЕМ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ОБЛАСТИ ПОРЫВЫ 15-20 М/С.

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