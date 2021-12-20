В Казахстане продолжается снижение стоимости на социально значимые овощи. По остальным продуктам из этой категории цены стабильны, передает пресс-служба Премьер-министра. В текущем году законтрактовано 770 тысяч тонн продукции. В том числе 684 тысячи тонны мягкой пшеницы. Поставлено 73% от запланированного объема. Что касается регулирования цен, Агентство по защите и развитию конкуренции направило 113 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований.

А также заключило 192 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15 до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки. А с 10 декабря Ассоциация яичных производителей Казахстана снизила цены на куриные яйца по всем птицефабрикам республики на 16%. Это с 37 тенге до 32-31 тенге за штуку. Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов.

Айгерим Мукашева