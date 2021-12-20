3 предпринимателя «поймались» на незаконной продаже елей

Торговые точки областного центра буквально завалены новогодними зелёными красавицами. Вместе с выбором главного атрибута этого праздника перед жителями должен стоять вопрос, откуда завезли хвойное насаждение. А всё потому, что из года в год в ёлочном бизнесе хотят поучаствовать и нелегальные продавцы. Ликвидация их торговых точек, пресечение незаконной реализации молодняка хвойных деревьев стали главной целью межведомственных рейдов. Проводят их в предновогодний период в усиленном режиме.

С документами у первой точки продажи хвойных всё в порядке. Не нашли нарушений и на следующем объекте. Дмитрий Штребель продаёт ёлки уже больше 9 лет. Отмечает, в этом году на них большой спрос. В день продаёт больше 120-ти штук. При себе у ответственного продавца всегда имеются разрешительные документы. Дмитрий таких проверок не опасается, напротив, за законную реализацию хвойных насаждений.

Дмитрий Штребель, житель г.Петропавловска:



— Люди, которые платят налоги, аренду. А есть те, которые привозят всё на халяву. Не платят. «Навариваются» на государстве, получается. Так что я «за» документацию.



Реализующему лицу при себе необходимо иметь документ с места покупки ели, акт фитосанитарной справки, а также договор аренды либо разрешение акимата с отведением определённого места продажи. Без этого перечня предпринимателя привлекут к административной ответственности. В случае стихийной торговли нелегальному продавцу грозит штраф в размере 5-ти МРП. В десять раз больше предусмотрено за незаконную порубку зелёных насаждений.

Алишер Жармагамбетов, инспектор группы природоохранной полиции:



— Ввиду проведения многих профилактических работ, на данный момент усматривается большая положительная тенденция, что народ идёт в «закон». Многие легализуют свой бизнес, уходят из тени и максимально стараются делать всё в открытую и по закону.



Так, за 3 дня проверочная группа провела более 40 рейдов. К административной ответственности привлекли 3 предпринимателя. Работу по выявлению незаконной реализации елей будут проводить до конца этого года.

Жанель Бисенбаева