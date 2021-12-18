Бегущая строка 18 декабря 2021 года

Бегущая строка

8:00 18 Декабря 2021

**** »МТРК» ТЕЛЕАРНАСЫНДАҒЫ ЖҮГІРТПЕ ЖОЛДАҒЫ ХАБАРЛАНДЫРУЛАРҒА МЫНА МЕКЕНЖАЙ БОЙЫНША ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ: ОБЛЫСТЫҚ ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ, П. ВАСИЛЬЕВ К-СІ, 69 (2 ҚАБАТ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
**** ОБЪЯВЛЕНИЯ В БЕГУЩУЮ СТРОКУ НА ТЕЛЕКАНАЛ »МТРК» МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ, УЛ. П.ВАСИЛЬЕВА, 69 (2 ЭТАЖ). ТЕЛ.: + 7-777-083-77-55.
****САТАМЫН****ПРОДАМ
**** BM 500/80 6 СЕКЦИЯ ҚҰЙЫЛҒАН TROPIC (ТРОПИК) БИМЕТАЛЛ ЖЫЛЫТУ РАДИАТОРЫ. БАҒАСЫ: 12000 ТЕҢГЕ.
**** РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ TROPIC (ТРОПИК) БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТОЙ BM 500/80 6 СЕКЦИЙ. ЦЕНА: 12000 ТЕНГЕ.
**** »БРЕСТ» ТӨРТ КОНФОРОЧНУЮ ГАЗ ПЛИТАСЫН САТАМЫН. ТЕЛ.: 33-26-22.
**** ПРОДАМ ГАЗОВУЮ ЧЕТЫРЕХ КОНФОРОЧНУЮ ПЛИТУ »БРЕСТ». Б/У. ТЕЛ.: 33-26-22.
****ҚАЖЕТ****ТРЕБУЮТСЯ
**** ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ КІР ЖУҒЫШ ЗАТТЫ АЛЫҢЫЗ. ЗП 65 000ТГ., КАССИР ЗП 90 000ТГ. МЕКЕН-ЖАЙЫ: УЛЬЯНОВА 49, ЭМИРАТ МЕЙРАМХАНАСЫ. ТЕЛ.: 8-707-153-00-35, 8-777-763-28-28.
**** СРОЧНО ПРИМЕМ ПРАЧКУ. ЗП ОТ 65 000ТГ., КАССИРА ЗП 90 000ТГ. АДРЕС: УЛЬЯНОВА 49, РЕСТОРАН ЭМИРАТ. ТЕЛ.: 8-707-153-00-35, 8-777-763-28-28.
**** 1 БІЛІМІ БАР БУХГАЛТЕР ҚАЖЕТ:С АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН БУХГАЛТЕРИЯ (БУХГАЛТЕР ПРОФ. СЕРТИФИКАТЫ ҚАЖЕТ). ТҮЙІНДЕМЕНІ КЕЛЕСІГЕ ЖІБЕРУ E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ 1:С БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ (ЖЕЛАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ПРОФ. БУХГАЛТЕРА). РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА E-MAIL: MTRK@MAIL.ONLINE.KZ, ТЕЛ. 8-701-535-86-39.
**** ТАЛАП ЕТІЛЕДІ ТІЛШІСІ. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.
**** ТРЕБУЕТСЯ ВИДЕООПЕРАТОР. ТЕЛ. 8 (7152) 46-13-70, 46-03-70.

Читайте также

Бегущая строка 6 декабря 2021 года
Бегущая строка 9 декабря 2021 года
Бегущая строка 8 декабря 2021 года
Бегущая строка 11 декабря 2021 года
Бегущая строка 27 ноября 2021 года
Бегущая строка 17 декабря 2021 года
Бегущая строка 22 ноября 2021 года
Бегущая строка 12 декабря 2021 года
Бегущая строка 1 декабря 2021 года
Бегущая строка 2 декабря 2021 года
Бегущая строка 19 ноября 2021 года
Бегущая строка 14 декабря 2021 года