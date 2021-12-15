В СКОФ партии «Nur Otan» наградили особо отличившихся

30 лет — небольшой срок для всемирной истории, но очень значимый период для нашей страны. За это время Казахстан многого добился и укрепил положение на международной арене. Масштабные преобразования и реформы воплощала в жизнь партия«Nur Otan», отмечает Кумар Аксакалов. С помощью праймериза партийцы смогли привлечь в ряды активных и небезразличных к судьбе страны.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:



— Обновил предвыборные списки партии обновили на 80%, а составы своих фракций в маслихатах на 65%. На выборах депутатов в Мажилис партия «Nur Otan» набрала 72% голосов избирателей. На основе 21 тысяч наказов впервые были сформированы 216 тысяч предвыборных программ для каждой области, города и района.

Впервые в истории Казахстана провели прямые выборы сельских акимов. 87% избранных на эту должность выдвинуты от «Nur Otanа». Одно из главных направлений работы партии — воспитание подрастающего поколения. Большую работу в этом направлении проделала Алтын Шаяхметова. В сфере образования она трудится 19 лет. За весомый вклад в работе со студентами декан факультета Kozybayev University получила почётную грамоту.

Алтын Шаяхметова, декан факультета Kozybayev University:



— Университет вкладывает большие силы в воспитание молодёжи. Поскольку, как отметил Елбасы, молодежь — это сила нашего общества и надежда нашей нации. Мы, воспитывая молодое поколение, большой упор делаем на нравственное воспитание, а именно сохранению семейных ценностей, национальных традиций.



Трое североказахстанцев получили медали «Халық алғысы». Её вручают тем, кто проявил себя в сферах соцзащиты, образования, здравоохранения, а также отличившимся во время борьбы с пандемией. В числе тех, кто получил медаль, Гумар Нуртаза. Он проявил себя как меценат и волонтёр.

Гумар Нуртаза, руководитель ТОО «SAB BARAKAT»:



— В частном и общем порядке выслушивали, разговаривали, беседовали с местными жителями нашего города. Узнаем о проблемах и необходимой поддержке посредством приема граждан. Тому яркий пример жильцы дома по Интернациональной, где был пожар. По сей день мы оказываем поддержку.



Ветераны труда и партии, меценаты, волонтёры, общественные деятели. В списке награждаемых больше 20 особо отличившихся североказахстанцев.

Айгерим Мукашева