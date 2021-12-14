Подозреваемый в краже автомобиля уснул на месте преступления

Криминал

22:41 14 Декабря 2021

Житель Петропавловска обнаружил в салоне своего автомобиля марки «Volkswagen» нетрезвого мужчину. Незнакомец уверял, что воспользовался незакрытой машиной только для того, чтобы погреться, и уснул.

Между тем владелец авто не нашёл в салоне дизельной пушки, автомагнитолы, ящика с инструментами на общую сумму около 300 тысяч тенге. Он незамедлительно позвонил в полицию. По камерам видеонаблюдения выяснилось, похищенное имущество воришка отправил на такси. Его патрульные полицейские остановили раньше, чем оно доехало до адреса. Все вещи изъяли и вернули хозяину машины. Подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

Алишер Ашимов

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