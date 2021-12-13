Школьники показывают свои знания на заключительном этапе республиканской олимпиады

Заключительный этап республиканской олимпиады по школьным предметам сегодня проходил во Дворце школьников. Здесь собрались учащиеся 5-6 классов, которые показали лучшие результаты на областном туре. Юным знатокам предстояло за час ответить на вопросы по одному выбранному предмету из восьми. Учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей «ЛОРД» Анна Наумочкина в этой олимпиаде участвует во второй раз. Она успешно справилась с первыми тремя этапами. Надеется, что и четвертый пройдет так же успешно.

Анна Наумочкина, учащаяся областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей «ЛОРД»:



— Математика с начальных классов стала моим любимым предметом. Каждый год я принимала участие в различных олимпиадах и конкурсах. А в этом году научный проект , который я писала вместе с Капитоновой Дарьей, занял третье место в областном конкурсе «Зерде». Мне нравятся интересные и запутанные задания. Чем решение более нестандартно, тем увлекательнее его поиск.

Болатхан Жусупов, заместитель директора Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:



— Сегодня проходит заключительный этап республиканской олимпиады для учащихся 5- 6 классов по школьным предметам. Организаторам является РНПЦ «Дарын». Для объективного проведения олимпиады заключительного этапа олимпиады РНПЦ «Дарын» к нам в область приехал ответственный сотрудник от РНПЦ «Дарын». Тестирование будет проходить онлайн. Олимпиада проходит через запись на ютуб-канал.

Айгерим Мукашева