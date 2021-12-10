Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил отложить повышение порога достаточности в ЕНПФ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить срок действия нынешних порогов достаточности в ЕНПФ. То есть по прежним размерам снять свои пенсионные накопления казахстанцы смогут до 1 апреля 2022 года.

Соответствующее поручение Президент дал Правительству. На такое решение повлияли многочисленные обращения граждан после сообщения об увеличении пороговых значений. Вырастут они с нового года вслед за минимальной заработной платой. Как известно, основная задача пенсионной системы — обеспечить необходимый достаточный доход казахстанцам после выхода на заслуженный отдых. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений — шаг в правильном направлении, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Жанель Бисенбаева