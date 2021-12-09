Общественники и полицейские усилят борьбу с наркопреступностью в соцсетях

Видеоролики, билборды, профилактическая работа в социальных сетях – все это необходимые инструменты в противодействии наркопреступности и профилактике наркомании. В последние годы это зло кардинально изменилось. Если еще 10 лет назад торговцы зельем, как правило, представляли собой наркозависимых в возрасте от 25 до 40 лет, то сегодня это — молодые люди до 25 лет и разного социального статуса. С начала года полицейские зарегистрировали 208 наркоправонарушений, в том числе 73 преступления из категории тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяли более 400 кг различных наркотических средств.

Иван Терзиди, и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— За 11 месяцев т.г. департаментом полиции пресечен 101 факт незаконного оборота психоактивных веществ, что составляет более 48% от общего числа наркоправонарушений. Более того, в 2021 году управлением пресечена деятельность организованной преступной группы, производившей и распространявшей синтетические наркотики на территории областного центра, а также 3 нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

О профилактике и лечении наркомании собравшихся проинформировала врач-нарколог областного центра психического здоровья Татьяна Евтушенко. В работе заседания приняли участие слушатели Северо-Казахстанского филиала Академии государственного управления при Президенте, представители образовательной сферы. Участники заседания считают, что необходимо отходить от классических методик и делать акцент на социальные сети: создавать вирусные видеоролики, через педагогов и родителей распространять их среди молодежи в мессенджерах.

Евгений Лазаренко, доцент филиала Академии государственного управления при Президенте РК:

— Действительно, это очень страшно серьезная проблема. В своих исследованиях мы поднимали вопросы рассмотрения способов предотвращения наркомании. Действительно, информирование является в меньшей степени эффективным. Сегодня речь идет о социальных роликах – эта форма наиболее востребованной сегодня является.

Начальник областного департамента полиции Марат Тулебаев подчеркнул, что работа с молодежью является основным рычагом в деле профилактики наркомании.

Алишер Ашимов